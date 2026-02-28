COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy sábado, 28 de febrero de 2026
Partido clave
SPORT.es
El Barça afronta esta tarde un partido que puede definir sus opciones de revalidar el título de Liga. Un 'partido clave', como reza la portada de SPORT de este último día del mes de febrero. El Villarreal visita el Spotify Camp Nou como tercer clasificado del campeonato y con un Marcelino García Total que ganó en sus dos últimas visitas al Barça, ambas aún en el Olímpic Lluís Companys. La gran noticia para los barcelonistas puede ser el retorno de Pedri a la titularidad, formando dupla con Marc Bernal.
Los de Flick ya conocen su camino en la Champions League después del sorteo de ayer. Su próximo rival en octavos de final será el Newcastle, con el que ya se enfrentó en el primer partido de la fase de Liga. La vuelta se disputará en el Spotify Camp Nou y, en caso de avanzar, será la única eliminatoria en la que serían locales en el choque decisivo. El Real Madrid se verá las caras con el Manchester City, mientras que el Atlético se medirá al Tottenham.
En Tailandia ya rugen los motores de cara al GP de Tailandia de MotoGP, el primero de la temporada. Y Bezzechi fue la sensación de los primeros entrenamientos, convirtiéndose en el primer gran rival de Marc Márquez en su intento de revalidar el título.
Quien también se prepara para los próximos torneos es Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar se prepara para afrontar sus dos próximos torneos en pistas estadounidenses, Indian Wells y Miami. Lo hace como número uno del mundo, por encima de Sinner.
Y en basket, la selección española solventó con nota su compromiso de clasificación para el próximo Mundial contra Ucrania. En el partido disputado en Riga, los de Chus Mateo se impusieron por un contundente 66-86, con un gran partido de Pierre Oriola, que reaparecí con la escuadra española.
