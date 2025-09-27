COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy sábado, 27 de septiembre de 2025
Joan Garcia, al quirófano
SPORT.es
Día de noticias duras en el vestuario del Barça. Joan Garcia protagoniza la portada de SPORT de este sábado, una vez que se confirmó que deberá pasar en breve por el quirófano. El portero de Sallent sufrió una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, que le hará estar en el dique seco de cuatro a seis semanas. También sufrió una lesión muscular Raphinha, que no estará a disposición de Hansi Flick durante tres semanas.
Doble contratiempo de cara a los próximos partidos. Szczesny volverá a la titularidad, con Kochen de suplente después de que regresara de la concentración con la selección estadounidense sub-20. Por contra, la buena noticia es que para el partido de mañana contra la Real Sociedad estará disponible Lamine Yamal.
Todo esto sucedió el día en el que Sergio Busquets comunicó que cuelga las botas. El de Badia pone punto final a una carrera de leyenda, después de una larga trayectoria en el FC Barcelona y con el colofón de su presencia en el Inter Miami.
La jornada de LaLiga EA Sports comenzó anoche en Montilivi con un empate sin goles entre Girona y Espanyol. Solo faltó que se moviera el marcador en un partido intenso, pero el 0-0 fue inamovible.
Y esta tarde, derbi en el Metropolitano. El Atlético de Simeone intentará acabar con la racha perfecta de Xabi Alonso, que ha ganado todos los partidos oficiales del Real Madrid desde que empezó el campeonato.
Hablando de campeonatos, este fin de semana lo puede lograr Marc Márquez en el Mundial de MotoGP. Se disputa el GP de Japón y el de Cervera intentará aprovechar el match ball.
Estos son algunos de los argumentos que podrá encontrar hoy en la edición de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.
