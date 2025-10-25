La portada de SPORT de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 es: "AL ATAQUE EN EL CLÁSICO". El Barça no podrá contar con Raphinha, pero De Jong, Christensen y Koundé están listos para jugar en el Bernabéu. Flick alineará a Ferran Torres de titular en un once de clara vocación ofensiva para vencer y convencer ante el Madrid.

Lamine Yamal, en su 'show' particular, fue protagonista en el duelo de la Kings League ante Porcinos, equipo de Ibai Llanos. El futbolista azulgrana se presentó en el Cupra para animar a los suyos y marcar el penalti presidente para ganar su primer clásico del fin de semana.

En la jornada liguera de este viernes, la Real Sociedad pudo salir del descenso con una sufrida victoria ante el Sevilla liderada por el doblete del de siempre, Mikel Oyarzabal (2-1).