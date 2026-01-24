La portada SPORT de hoy, sábado 24 de enero de 2025

La final de la Supercopa de España femenina se disputa hoy sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 en el Estadio Castalia (Castellón), según el calendario publicado por la RFEF. Más allá del cartel, el partido llega con un elemento deportivo importante: Kika Nazareth no podrá jugar la final después de que no prosperara el recurso del Barça por su expulsión en semifinales (roja directa), con sanción confirmada. En cuanto a la emisión, la final puede verse en Teledeporte y TV3, además de la plataforma RTVE Play.

La portada SPORT de este sábado / SPORT.es

El FC Barcelona ya dejó cerrada y anunciada oficialmente la continuidad de Fermín López: en octubre de 2024 el club comunicó su renovación hasta el 30 de junio de 2029, con cláusula de rescisión de 500 millones de euros. A partir de ahí, el “blindaje” que se sugiere en la portada debe leerse en clave de ajustes contractuales (mejora salarial, primas por rendimiento, rol deportivo) más que como una renovación “desde cero”, porque el vínculo largo y la cláusula alta ya existen. En paralelo, el crecimiento del jugador dentro del equipo viene siendo destacado en medios deportivos en estas semanas por su impacto en el juego y la producción ofensiva.

Víctor Font, en el contexto de su proyecto y discurso de alternativa a la actual dirección del club, aseguró que si gana las elecciones su primera llamada sería a Leo Messi, dejando en el propio Messi el encaje y el alcance de ese posible regreso/vinculación.

El Real Madrid visita hoy al Villarreal en La Cerámica (jornada 21), con inicio a las 21:00. La previa llega marcada por la presión de la parte alta de la tabla: es uno de los partidos señalados del fin de semana por su impacto directo en la pelea por el título y por lo que implica una salida siempre exigente.

En plena ventana de invierno, Manolo González elevó el tono en rueda de prensa y reclamó que el Espanyol dé un paso adelante en el mercado, con mensajes claros sobre la necesidad de sumar piezas para competir mejor el tramo decisivo.

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Open de Australia 2026 tras vencer con claridad a Corentin Moutet por 6-2, 6-4 y 6-1. Su siguiente rival será el estadounidense Tommy Paul, un cruce que llega con Alcaraz en dinámica positiva y con foco mediático en los cambios/ajustes de su entorno de trabajo durante el torneo.