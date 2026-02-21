La portada SPORT de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Hoy, el titular de la portada SPORT es “Que siga la apuesta por el femenino”, una frase que marca el pulso informativo del día con Aitana Bonmatí como gran protagonista en una entrevista exclusiva bajo el lema “Estás dentro”. La futbolista, triple Balón de Oro, aparece en primera plana mientras avanza en su recuperación tras una fractura de peroné y lanza un mensaje claro: el crecimiento del fútbol femenino no puede frenarse. En sus declaraciones, deja entrever el hambre de volver a sentirse al cien por cien sobre el césped y reivindica el peso específico que ha adquirido el Barça femenino dentro del club, convertido —según subraya— en una entidad con identidad propia.

La portada SPORT de este sábado / SPORT.es

En clave blaugrana, la portada también destaca el regreso progresivo de Gavi: “Gavi vuelve a entrenarse con el grupo”, con la mirada puesta en un objetivo de calendario ambicioso: llegar al 100% en mayo. La noticia alimenta el optimismo en el entorno del equipo, que ve más cerca recuperar a una pieza esencial para el tramo decisivo de la temporada.

El baloncesto se abre paso con sabor a Copa: “El Barça, a ‘semis’ contra Baskonia” tras los resultados que ordenan el cuadro: Baskonia 91–Tenerife 81 y Barça 91–UCAM Murcia 85. Con el billete asegurado, el foco se desplaza al cruce de semifinales, donde el Barça tendrá que elevar el nivel ante un rival siempre exigente y con oficio en noches grandes.

La jornada liguera llega con dos titulares de tensión. En clave perica: “Duelo de urgencias en el Riyadh Air” para el Atlético–Espanyol (21.00 h), un partido cargado de necesidad y presión por puntos. Antes, el líder se examina fuera: “Complicada defensa del liderato” en el Osasuna–Real Madrid (18.30 h), un desplazamiento que se anuncia incómodo y que puede apretar aún más la pelea por la parte alta.

Por último, la portada mira al frío y a las medallas: en los Juegos Olímpicos de Invierno, “Oriol Cardona y Ana Alonso pueden ganar hoy otra medalla”, con la final de relevos mixtos marcada en el reloj y la ilusión de ampliar el botín en una jornada que puede volver a ser histórica.