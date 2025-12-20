La portada de SPORT de hoy sábado, 20 de diciembre de 2025

Pedri es un jugador fundamental para el Barça de Flick y después del susto de ayer -no se entrenó por una sobrecarga-, en el club andan con pies de plomo. La portada de SPORT de este sábado está dedicada al jugador canario, quien está siguiendo un plan específico para ser titular mañana en Villarreal. El objetivo es evitar recaídas en su última lesión. Toca dosificarle todo lo que se pueda, pensando en lo que viene por delante.

Mientras, el Barça de basket protagonizó anoche un partido histórico en el Palau Blaugrana. El equipo de Xavi Pascual se impuso al Baskonia por 134-124 en un partido tan igualado que registró... ¡tres prórrogas! Un Punter espectacular, con 43 puntos, fue una de las claves de la importante victoria barcelonista, que permite a los catalanes encaramarse al liderato de la Euroliga.

Volviendo al fútbol, esta noche el Real Madrid recibe al Sevilla en el Bernabéu. El último partido del año para Mbappé y compañía llega en un ambiente de tensión y nervios. Un nuevo examen en casa para los de Xabi Alonso.

En Inglaterra, el futuro de Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City está en el aire. El de Santpedor lanzó un input de duda en la rueda de prensa de ayer: "No estaré aquí para siempre".

Y en nuestra edición de hoy recogemos una entrevista con el popular cantante José María Sanz, conocido en todas partes como Loquillo. "El baloncesto me ayudó a evitar el submundo" reconoció.

