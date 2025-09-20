La portada de SPORT de hoy sábado, 20 de septiembre de 2025

Aún no se apagan los ecos de la exhibición de Marcus Rashford en el debut del Barça en la Champions League 25-26. 'Como en casa', titulamos hoy en la portada de SPORT. El jugador inglés se exhibió en Saint James' Park contra el Newcastle y está claro que se ha convertido en la pieza que faltaba en el puzle de Hansi Flick. "Quiero seguir muchos años aquí", señaló Marcus en lo que es una verdadera declaración de intenciones.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Rashford llegó a un Barça que ayer conoció -como el resto de clubes de Primera- los datos sobre su límite salarial. Y la situación es complicada, ya que el club ha perdido 112 millones de euros de dicho límite, lo que obliga a hacer malabarismos para cuadrar las cuentas. El Real Madrid sigue muy por encima de los barcelonistas en este aspecto.

Volviendo a LaLiga EA Sports, uno de los centros de atención de hoy será el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá a un Espanyol que sueña con dar el golpe. Mientras, el Girona tendrá una oportunidad para reaccionar en la visita del Levante a Montilivi.

Ayer se sorteó la fase de Liga de la Champions femenina. El Barça tendrá dos 'cocos' en este camino, ya que las de Pere Romeu deberán enfrentarse a Chelsea y Bayern Múnich.

Y en basket, el Barça quedó apeado de la final de la Lliga Catalana. La jugará un Joventut que se impuso a los de Peñarroya por 80-81. Su rival será el BAXI Manresa, pese a perder ayer contra el Girona. La final se jugará mañana domingo en el Palau d'Esports de Tarragona.

Así se presenta este sábado y así lo podrán leer en la edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.