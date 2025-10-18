La portada SPORT de hoy, sábado 18 de octubre de 2025

Hansi Flick cerró filas en torno a su joven estrella. El técnico del Barça defendió a Lamine Yamal y negó de forma tajante que el club le obligara a alinearlo ante el PSG. “El rumor que ha salido sobre él es basura”, subrayó el entrenador azulgrana, decidido a blindar al canterano en plena ola de especulaciones.

La portada SPORT de este sábado / SPORT.es

Barça y Girona se citan esta tarde en Montjuïc (16.15 h, DAZN LaLiga) en un partido vital para ambos. Los dos llegan con numerosas bajas y la necesidad de rearmarse competitivamente en un tramo decisivo del curso. Por otro lado, renovación estratégica en el área comercial: el patrocinio con Spotify se extiende hasta 2030, afianzando una de las alianzas más potentes del fútbol europeo.

En clave azulgrana, el club ya tiene el OK para el regreso al Camp Nou cuando finalicen las fases clave de las obras. La entidad acelera los últimos trámites para planificar la vuelta a casa.

En LaLiga, el Espanyol asaltó el Carlos Tartiere (Oviedo 0–2 Espanyol) liderado por los tantos de Kike García y Pere Milla, triunfo clave en sus aspiraciones de ascenso. Los de Manolo González son ahora mismo quintos con 15 puntos.

Y finalmente, En la primera lista de Sónia Bermúdez, la central del Barça y la delantera del Pachuca vuelven a la convocatoria de la selección española. Dos retornos de peso para el combinado nacional en el que será el estreno de Bermúdez como técnica de España