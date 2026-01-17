La portada de SPORT de hoy sábado, 17 de enero de 2026

La primicia de SPORT protagonizó la tarde-noche del viernes y es hoy clave en la portada de nuestro diario: el canterano Dro, una de las perlas de La Masia, está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión y marcharse del Barça. Una suculenta oferta le ha hecho tomar esta decisión, a sus 18 años recién cumplidos, y dejará la disciplina blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

No será el único. Otro que está en la rampa de salida es el portero Marc-André Ter Stegen. El alemán está cada vez más cerca del Girona, ya que se está ultimando su cesión. Asume que no tendrá minutos a las órdenes de Hansi Flick y los buscará en Montilivi con el objetivo de estar en el próximo Mundial.

Hablando del Girona, el conjunto de Míchel sigue en buena línea y encadenó su tercera victoria consecutiva. Lo hizo en el RCDE Stadium contra un Espanyol que vio cómo los visitantes decantaban el partido con dos penaltis transformados por Vanat.

Y hoy, a la hora de comer, el Real Madrid se somete al veredicto del Bernabéu en la visita del Levante. Tras los descalabros en la Supercopa y en la Copa del Rey, con el relevo de Xabi Alonso por Arbeloa, Florentino Pérez está en el punto de mira.

En el mundo del basket, el Barça sufrió una dura derrota en la pista del Real Madrid. El equipo de Xavi Pascual, irreconocible, cayó en la Euroliga por 80-61.

Mientras, el Dakar llega a sus últimas etapas y Nani Roma vivió ayer una gran jornada. Un auténtico milagro que le permite seguir en un podio en el que Al-Attiyah sigue en lo má´s alto.

