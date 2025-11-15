La portada de SPORT de hoy sábado, 15 de noviembre de 2025

Sábado intenso en clave deportiva que se refleja en la portada de SPORT. La selección española afronta su primer match-ball para lograr el billete directo al Mundial del año que viene. Ganar en Tiflis a Georgia daría virtualmente esa clasificación, pendiente del último partido contra Turquía y de lo que puedan hacer los otomanos esta noche contra Bulgaria. Ferran Torres, Cubarsí, Dani Olmo y Fermín son los representantes del Barça en la convocatoria de Luis de la Fuente.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Dos horas antes de que empiece este partido, también arrancará un partidazo de fútbol femenino en el Olímpic Lluís Companys. Barça y Real Madrid disputan el Clásico de la Liga F Moeve en un escenario que se prevé que registrará una gran entrada.

En el equipo masculino del Barça, se empiezan a buscar alternativas al '9', pensando en la sucesión de Lewandowski. Y un nombre que cobra fuerza es el del ariete inglés del Bayern Múnich Harry Kane.

También recogemos una entrevista exclusiva con quien fuera directivo blaugrana Javier Bordas, quien reconoce que él "si que quería traer a Neymar de vuelta al Barça".

La noticia luctuosa de la jornada fue el fallecimiento del que fuera entrenador del RCD Espanyol Xabier Azkargorta. Una pérdida irreparable de uno de los mitos de los banquillos, que estaba afincado en Bolivia.

En basket, el Barça dio una nueva alegría a su afición en la Euroliga. Los de Orellana, a la espera de la incorporación de Xavi Pascual, derrotaron a la Virtus Bolonia por 88-81 con un excelso último cuarto.

Y hoy también será tarde-noche de tenis, con las semifinales de las ATP Finals en Turín. Carlos Alcaraz, quien ayer recibió el trofeo al número 1 del 2025, se las verá con Félix Auger-Aliassime.

Como ven, muchos argumentos para preparar este sábado de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.