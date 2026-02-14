La portada de SPORT de hoy sábado, 14 de febrero de 2026

Hansi Flick tiene motivos para estar indignado después del varapalo en el Metropolitano, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La portada de SPORT de este sábado refleja el sentimiento del entrenador del Barça, preocupado por el mal partido ante el Atlético, aderezado por decisiones arbitrales incomprensibles.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La indignación de Flick le llevó a elevar el tono en el vestuario como no había hecho hasta ahora desde que llegó al club. Además, el hecho de que el Barça esté en período electoral también le inquieta

Mientras, el Real Madrid piensa en dormir líder, aunque para ello debe ganar a una Real Sociedad en alza. Será el partido que cierre la jornada sabatina de LaLiga EA Sports. Una jornada que se abrirá en el RCDE Stadium, con un Espanyol - Celta en el que los de Manolo González intentarán acabar con su mala racha de resultados.

En Fórmula 1, los tests de Bahréin han dejado muchas dudas en Aston Martin, aunque Fernando Alonso es optimista: "La segunda parte del año será mejor", manifestó ayer el piloto asturiano.

Y no es tan optimista Xavi Pascual, después de los últimos resultados del Barça de basket. El equipo blaugrana disputará la próxima semana la Copa del Rey en Valencia, pero el malestar crece en el técnico por lo que está viendo.

