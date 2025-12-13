La portada de SPORT de hoy sábado, 13 de diciembre de 2025

El Barça juega esta tarde el último partido de 2025 en el Spotify Camp Nou. 'Flick quiere más' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy, a pocas horas de que Osasuna visite el coliseo barcelonista. El entrenador alemán mandó varios recados en la rueda de prensa previa a este partido. Entre los aludidos, Frenkie de Jong. "Debe mejorar", dijo el técnico, quien también elogió la competencia deportiva entre Ferran Torres y Lewandowski. Habrá que ver por quién apuesta esta tarde.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, en el Real Madrid los problemas crecen. de cara al partido de mañana, Xabi Alonso cuenta con once bajas para enfrentarse al Alavés en Mendizorroza, en lo que se presenta como un ultimátum para el técnico tolosarra.

La jornada 16 de LaLiga EA Sports se inició ayer con una gran noticia para el necesitado Girona. Los de Michel durmieron fuera de la zona de descenso después de derrotar a la Real Sociedad en el Reale Arena por 1-2, con una remontada exprés firmada por Tsygankov, con la inestimable colaboración de Ounahi y Álex Moreno en sus dos goles.

Por su parte, el Espanyol cerrará la jornada sabatina en el Coliseum de Getafe, frente al equipo de José Bordalás. Una dura prueba para el buen momento en la competición liguera de los de Manolo González.

Y en basket, nueva exhibición del Barça de Xavi Pascual, que arrolló en el Palau Blaugrana a uno de los cocos de la Euroliga, el Olympiacos de Bartzokas. 98-85 para un equipo que ha cambiado como de la noche al día desde la destitución de Peñarroya.

