La portada de SPORT de hoy sábado, 11 de octubre de 2025
Alarma Olmo
Malas noticias para el Barça de Hansi Flick. Dani Olmo se lesionó en el entrenamiento de la selección española y es duda para el clásico del 26 de octubre. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este sábado. El egarense se perderá los partidos ante Girona y Olympiacos y habrá que ver si llega al encuentro del Bernabéu. De momento, ayer mismo regresó a Barcelona para someterse a pruebas por el pinchazo en el gemelo que sufrió.
Y no fue el único damnificado de este viernes. El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé tampoco pudo acabar el partido Francia-Azerbaiyán, de clasificación para el Mundial 2026. El madridista pidió el cambio en los últimos minutos, después de marcar el primer gol y asistir en el segundo. Habrá que ver el alcance de su lesión.
Quien vive días de vino y rosas en Mónaco es Ansu Fati. A base de goles, el delantero ha recuperado su chispa y parece haber renacido, después de pasarlo muy mal en los últimos años por las lesiones.
Volviendo a la actualidad de las selecciones, la absoluta española tiene una cita esta noche en Elche contra Georgia. Un triunfo permitiría a los de Luis de la Fuente encarrilar la clasificación para el Mundial. El choque empezará a las 20.45 h. Y a partir de las 22.00 h., la selección sub-20 buscará el pase a las semifinales del Mundial de la categoría, en Chile. Colombia será el obstáculo a superar.
En basket, debut de lujo del Barça en el Palau Blaugrana esta temporada. Los de Peñarroya derrotaron al Valencia Basket por 108-102, con Punter y Clyburn como protagonistas estelares.
Estos son algunos de los argumentos informativos que recoge la edición de hoy de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.
