La portada de SPORT de hoy sábado, 11 de octubre de 2025

Malas noticias para el Barça de Hansi Flick. Dani Olmo se lesionó en el entrenamiento de la selección española y es duda para el clásico del 26 de octubre. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este sábado. El egarense se perderá los partidos ante Girona y Olympiacos y habrá que ver si llega al encuentro del Bernabéu. De momento, ayer mismo regresó a Barcelona para someterse a pruebas por el pinchazo en el gemelo que sufrió.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y no fue el único damnificado de este viernes. El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé tampoco pudo acabar el partido Francia-Azerbaiyán, de clasificación para el Mundial 2026. El madridista pidió el cambio en los últimos minutos, después de marcar el primer gol y asistir en el segundo. Habrá que ver el alcance de su lesión.

Quien vive días de vino y rosas en Mónaco es Ansu Fati. A base de goles, el delantero ha recuperado su chispa y parece haber renacido, después de pasarlo muy mal en los últimos años por las lesiones.

Volviendo a la actualidad de las selecciones, la absoluta española tiene una cita esta noche en Elche contra Georgia. Un triunfo permitiría a los de Luis de la Fuente encarrilar la clasificación para el Mundial. El choque empezará a las 20.45 h. Y a partir de las 22.00 h., la selección sub-20 buscará el pase a las semifinales del Mundial de la categoría, en Chile. Colombia será el obstáculo a superar.

En basket, debut de lujo del Barça en el Palau Blaugrana esta temporada. Los de Peñarroya derrotaron al Valencia Basket por 108-102, con Punter y Clyburn como protagonistas estelares.

