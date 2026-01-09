La portada de SPORT de hoy, sábado 10 de enero de 2026 es: "LAMINE AL 100%". El delantero del Barça llega en perfectas condiciones a la final de la Supercopa de España de mañana contra el Real Madrid. Mbappé aterrizó ayer en Jeddah, pero el francés no alterará el plan de Flick.

Una de las claves de mercado en clave Barça ha sido el nombre de Marc Bernal, que podría salir cedido en enero. El club no cerraría la puerta, aunque Flick le quiere retener y dependerá de las ofertas y la situación deportiva del futbolista a final de mes.

En baloncesto, el Barça de Xavi Pascual amarga el regreso de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana con una merecida victoria (88-70). Willy Hernangómez volvió a protagonizar una gran actuación individual.

Hoy en LaLiga el Girona recibirá en su estadio a Club Atlético Osasuna (18:30 horas), en un duelo clave en la lucha por el descenso. Una victoria para cualquiera de ambos conjuntos sería clave para escapar de la zona roja.