La portada de SPORT de hoy sábado, 1 de noviembre de 2025

El regreso al Spotify Camp Nou será una realidad la próxima semana. Este es el tema de apertura de la portada de SPORT de este primer día de noviembre. Será el viernes que viene por la mañana, con ocasión de un entrenamiento del equipo de Hansi Flick. 23.000 espectadores, que corresponden al aforo permitido entre tribuna y gol sur, podrán asistir al primer acto que se realizará en el estadio que se está remodelando al completo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Posiblemente, a finales de mes ya se pueda celebrar el primer partido en un estadio que optará a acoger la final de la Champions League de 2029.

En nuestra edición de este sábado analizamos lo que ha cambiado en el Barça de Flick de una temporada a otra. A escena, las claves del cambio en el rendimiento de la plantilla blaugrana en el primer tercio de LaLiga.

El Barça jugará mañana contra el Elche y hoy es el turno del Real Madrid, que recibirá en el Santiago Bernabéu al Valencia de Carlos Corberán. Xabi Alonso, el técnico blanco, dio por zanjado el 'caso Vinícius' después de la rabieta del jugador en su cambio en el Clásico y el posterior comunicado del brasileño.

Al Girona no le fueron nada bien las cosas en el Coliseum. Los de Míchel cayeron por 2-1 tras un final de partido letal para ellos, con los goles de Mario Martín y Borja Mayoral. Stuani marcó un penalti de VAR, pero no sirvió de nada al conjunto catalán.

Y en basket, buenas noticias para el Barça. El equipo de Joan Peñarroya se impuso en la pista del Partizan por 76-78, con una actuación estelar de Shengelia.

