La portada de SPORT de hoy miércoles, 7 de enero de 2026
"LANZADOS A POR LA FINAL"
SPORT.es
La portada de SPORT de hoy jueves, 7 de enero de 2026 es: "LANZADOS A POR LA FINAL". La gran noticia a última hora de la noche ha sido la marcha de Ter Stegen de la concentración en Arabia, en una noticia avanzada por SPORT que confirmó el Barça con un comunicado oficial sobre su situación.
En clave Supercopa, el Barça se mide al Athletic en la primera semifinal (20:00 horas) que ya ganó en 2025. Lamine jugará pese a no entrenarse y Flick avisa: “Si cometemos los mismos errores que en el derbi, será muy difícil”.
En baloncesto, el Barça de Xavi Pascual sigue de dulce y suma una nueva victoria ante Maccabi Tel Aviv en Euroliga (93-83). El partido, que se disputó a puerta cerrada, tuvo polémica con las protestas previas al encuentro.
Hoy será el día del sorteo de la Copa del Rey, en el que conoceremos al rival del FC Barcelona en la ronda de octavos de final. Los de Hansi Flick tienen cinco posibles rivales en la próxima ronda.
- El Chelsea prepara una oferta de 160 millones por Vinicius
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- Damià Abella: 'Me siento 100% identificado con el caso de Gerard Martín
- El fichaje de Cancelo por el Barça, al caer
- El enigmático mensaje de Cancelo en Instagram
- Mateu Lahoz: 'Joan García no puede realizar esa acción, es conducta antideportiva
- OFICIAL: La convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudita
- Vinicius se harta