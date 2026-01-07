La portada de SPORT de hoy miércoles, 7 de enero de 2026

La portada de SPORT de hoy jueves, 7 de enero de 2026 es: "LANZADOS A POR LA FINAL". La gran noticia a última hora de la noche ha sido la marcha de Ter Stegen de la concentración en Arabia, en una noticia avanzada por SPORT que confirmó el Barça con un comunicado oficial sobre su situación.

En clave Supercopa, el Barça se mide al Athletic en la primera semifinal (20:00 horas) que ya ganó en 2025. Lamine jugará pese a no entrenarse y Flick avisa: “Si cometemos los mismos errores que en el derbi, será muy difícil”.

En baloncesto, el Barça de Xavi Pascual sigue de dulce y suma una nueva victoria ante Maccabi Tel Aviv en Euroliga (93-83). El partido, que se disputó a puerta cerrada, tuvo polémica con las protestas previas al encuentro.

Hoy será el día del sorteo de la Copa del Rey, en el que conoceremos al rival del FC Barcelona en la ronda de octavos de final. Los de Hansi Flick tienen cinco posibles rivales en la próxima ronda.