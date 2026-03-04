El gran protagonista de la portada de SPORT de este miércoles es el duelo de 'semis' de copa entre el Barça y el Atlético de Madrid: '¡Qué orgullo de equipo!'. El FC Barcelona estuvo a punto de firmar una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva del barcelonismo

Esta es la portada de SPORT de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026 / SPORT.es

El equipo rozó el milagro en un partido cargado de emoción, carácter y entrega, en el que los goles de Bernal —por partida doble— y de Raphinha mantuvieron viva la esperanza de una remontada que parecía imposible.

En clave madridista, siguen las malas noticias para el Real Madrid. Tras la derrota ante el Getafe, el conjunto blanco sufre una nueva lesión: Rodrygo cae lesionado y todo apunta a que será baja hasta 2027.

En fútbol femenino, la selección española comenzó su camino en la fase clasificatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027 con una sólida victoria por 3-0 frente a Islandia. El combinado nacional firmó un estreno convincente, impulsado por el doblete de Claudia Pina y el estreno goleador de Edna con la absoluta.

En motor, el conflicto en oriente medio trastoca el calendario de F1.

