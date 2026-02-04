La portada de SPORT de hoy miércoles, 4 de febrero de 2026

El Barça logró ayer su objetivo de meterse en las semifinales de la Copa del Rey aunque no lo tuvo fácil ante un Albacete luchador. 'Otra vez Lamine' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy miércoles, ya que el de Rocafonda volvió a ser decisivo abriendo el marcador en la primera parte con un golazo marca de la casa. Tras el descanso, Ronald Araujo festejó su regreso a la titularidad con un testarazo que decidió la eliminatoria, pese al gol postrero del equipo manchego.

Los de Flick ganaron en el mismo estadio donde semanas atrás el real Madrid de Arbeloa hiciera el ridículo y se despidiera del torneo del KO. Ahora, el Barça deberá esperar al viernes para conocer su rival en semifinales, pendiente de los tres partidos de cuartos de final que se juegan entre hoy y mañana.

El presidente blaugrana, Joan Laporta, estuvo presente en el Carlos Belmonte. Fue su último desplazamiento con el primer equipo barcelonista antes de que el próximo día 9 presente la dimisión para poder optar a la reelección. Se acercan los comicios a la presidencia del club.

En el mundo del motor, la noticia del día fue la presentación del nuevo monoplaza para Carlos Sainz. El piloto madrileño de Williams conducirá esta temporada el FW48 y aspira a todo con su nuevo vehículo.

Y malas noticias para el Barça de basket, que no pudo en el Palau Blaugrana contra el líder de la Euroliga, el Fenerbahçe. El conjunto de Saras Jasikevicius dominó prácticamente todo el partido, pero los de Pascual se acercaron en el último cuarto. Su intento de remontada fue estéril al final y el conjunto turco se llevó el triunfo.

