La portada de SPORT de hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025

Dos momentos, un titular: ¡qué grandes! Grandes las jugadoras de la selección española femenina, brillantes campeonas de la Nations League goleando a Alemania en el Metropolitano. Grandes los jugadores del Barça, que se sobrepusieron a un gol de Álex Baena para dar al Spotify Camp Nou un tremendo triunfo contra uno de los equipos más en forma de LaLiga EA Sports, el Atlético de Madrid. Por ello protagonizan la portada de SPORT de hoy miércoles.

La tarde comenzó con el gran éxito de las de Sonia Bermúdez en Madrid. Llegaban con el 0-0 de la ida y tumbaron a las germanas tras el descanso con un doblete de la genial y MVP Claudia Pina y un excelente tanto de Vicky López. Cata Coll mantuvo su portería a cero un partido más y pese a la importante baja de Aitana Bonmatí, España se alzó con su segunda Nations League.

Mientras resonaban los ecos de ese hito de la selección española femenina, en Barcelona arrancaba un partidazo con todas las letras. El Atlético salió dispuesto a todo y se adelantó con un tanto de Álex Baena, en principio anulado por presunto fuera de juego pero después ratificado por el VAR. El Barça no se rindió y Raphinha empató antes del descanso. En la segunda parte, Dani Olmo dio la vuelta al marcador en una acción en la que se lesionó. Ferran Torres puso el colofón en el tiempo añadido.

Por otra parte, el piloto Àlex Palou también tiene su espacio en nuestra primera página. En una entrevista concedida a SPORT, afirma que solo iría a la Fórmula 1 "si me ofrecen un coche para ganar".

