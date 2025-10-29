El gran protagonista de la portada de SPORT es el RCDE Espanyol. El club cerró las celebraciones del 125º aniversario con una gran gala en la Universitat de Barcelona. El presidente Alan Pace fue el anfitrión en una celebración que será difícil de olvidar para los pericos.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 29 de octubre de 2025

En una entrevista exclusiva con SPORT, Iñaki Peña, portero del Elche cedido por el FC Barcelona, expresó su deseo de regresar al club azulgrana. El guardameta reconoció que sigue pendiente de su futuro y mantiene una gran relación con el vestuario culé.

En fútbol femenino, la Selección se impuso 0-1 ante Suecia y certificó su pase a la final de la Nations League. El equipo se medirá a Alemania en busca de un nuevo título internacional.

En Copa del Rey, el Girona sigue adelante tras superar su eliminatoria, mientras que la eliminación del Real Oviedo fue la primera gran sorpresa de la competición.

En polideportivo, el Barça de baloncesto logró una ajustada victoria (74-72) frente Olimpia Milano, con un gran papel de Will Clyburn, que lideró a los azulgranas en los momentos decisivos en el duelo de Euroliga.

Por último, en el Masters 1000 de París, Carlos Alcaraz fue eliminado en su debut. De esta manera, se trata de una derrota inesperada que pone fin a su participación en el torneo francés.

