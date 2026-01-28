La portada de SPORT de hoy miércoles, 28 de enero de 2026

Llegó el día. Hoy se cierra la fase liga de la Champions League con mucho en juego. Va a ser una noche Top, como reza la portada de SPORT de este miércoles. Algunos equipos se juegan su presencia en el top-8, lo que les haría eludir la próxima eliminatoria. Entre ellos esta el Barça, que recibe en el Spotify Camp Nou al Copenhague,. Los de Flick necesitan ganar y estar pendientes de la diferencia de goles con los equipos que puedan acabar empatados a 16 puntos. El enfrentamiento directo entre PSG y Newcastle les beneficia.

También tienen que asegurar su presencia entre los ocho primeros los jugadores del Real Madrid, que visitan al Benfica de José Mourinho en Lisboa. Una derrota les haría estar pendientes de otros partidos. Mientras, el Atlético recibe al Bodo-Glimt en el Metropolitano y apura sus opciones de top-8.

El Athletic también tiene mucho en juego en San Mamés, ya que debe ganar al Sporting de Portugal para intentar acabar entre los 24 primeros y no quedar apeado de la competición, cosa que ya está el Villarreal, que acaba su participación visitando al Bayer Leverkusen.

En LaLiga EA Sports, aún sigue coleando la polémica por el penalti contra el Espanyol en Mestalla que costó la derrota a los de Manolo González. El Comité Técnico de Árbitros emitió ayer el video habitual de revisión de las jugadas y reconoció que hubo un error en la señalización de la pena máxima.

Buena jornada para Carlos Alcaraz en el Open de Australia. El tenista de El Palmar sigue con paso firme y se deshizo de Alex de Miñaur en tres sets, con lo cual avanza a las semifinales. Le espera Zverev.

Y en Fórmula 1, continúa el test de pretemporada en el Circuit de Catalunya. Los pilotos de Red Bull y Ferrari desafiaron ayer a la lluvia en la sesión realizada en Montmeló.

