La portada SPORT de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

Un Barça irreconocible salió mal parado de su visita a Stamford Bridge. El 0-3 ante el Chelsea no es solo una derrota contundente en el marcador: es un aviso severo a un proyecto, el de Hansi Flick, que en la Champions ha mostrado demasiadas costuras en su primer gran examen de altura.

La portada SPORT de este miércoles / sport.es

El plan azulgrana duró poco. El Chelsea golpeó primero, se adueñó del ritmo y no permitió al Barça sentirse cómodo en ningún momento. Los ingleses fueron más intensos, más precisos y más verticales, castigando cada pérdida culé y cada desajuste en la presión. No fue una cuestión de mala suerte; fue una diferencia de nivel competitivo. En el otro lado, el Barça ofreció una imagen preocupante: lento con balón, blando sin él y partido en dos mitades. El centro del campo no logró imponerse, la línea defensiva sufrió cada transición y el ataque vivió a base de chispazos aislados. La sensación fue la de un equipo lejos de la idea de control y agresividad que proclama su entrenador.

Mientras el Barça se complica la vida, el Real Madrid de Xabi Alonso afronta en El Pireo un duelo cargado de significado ante el Olympiacos. El titular es claro: “Obligados a despejar las dudas sobre Xabi”. El técnico, fichado para liderar una nueva era, llega al partido con cuestionamientos sobre el juego del equipo y la gestión de los primeros grandes escenarios. Una victoria sólida en un ambiente tan caliente como el griego serviría para rebajar el ruido y reforzar el proyecto. Un tropiezo, en cambio, abriría de par en par el debate sobre si el Madrid está asimilando realmente la idea de su nuevo entrenador.

No todo es fútbol en la portada. En el Barça de baloncesto, la noche es de estreno grande: Xavi Pascual vuelve al Palau Blaugrana como nuevo técnico azulgrana y lo hace en un partido con morbo añadido, ante el equipo de Thomas Heurtel, viejo conocido de la grada. El mensaje es nítido: empezar la etapa Pascual con una victoria en Euroliga sería bálsamo emocional en un club golpeado por el 0-3 de Londres. El Palau, que conoce bien al entrenador que llevó al Barça a la gloria europea, está preparado para empujar.