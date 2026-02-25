La portada de SPORT de hoy miércoles, 25 de febrero de 2026

El nombre de Omar Marmoush entra en juego en el 'mercato' blaugrana. El egipcio del Manchester City se presenta como una posibilidad de refuerzo para el ataque del Barça, tal como reza la portada de SPORT de este miércoles. Eclipsado por Haaland en el equipo de Pep Guardiola, Marmoush convence a Deco en el perfil que se está buscando para apuntalar la delantera blaugrana la próxima temporada, Además, se convierte en el Plan B perfecto por si falla la opción Julián Álvarez.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una noticia que surge en los días previos a la proclamación oficial de las candidaturas a la presidencia del Barça. Enric Masip, uno de los hombres fuertes de la propuesta del presidente saliente, Joan Laporta, mostró su público apoyo al último mandatario: "Pongo las manos en el fuego por Laporta". Mientras, Marc Ciria propone crear un hub deportivo y otro precandidato, Xavi Vilajoana, presentó su libro 'L'onze ideal del Barça que estimem'.

En la Champions League, la jornada de ayer dejó el pase del Atlético a los octavos de final tras golear al Brujas. Sorløth anotó un 'hat trick' y estuvo cumbre en el partido disputado por la tarde. Ya en la jornada nocturna, el Bodø/Glimt culminó la gran sorpresa al apear de la competición al Inter, ganando incluso en el Giuseppe Meazza. Bayer Leverkusen y Newcastle -posible rival del Barça en octavos- también lograron su billete.

Para esta tarde-noche, cuatro partidos más. Entre ellos, un Real Madrid-Benfica en el que los blancos no podrán contar con Kylian Mbappé para defender el 0-1 de la ida. En el cuadro portugués no se podrá sentar en el banquillo su entrenador, José Mourinho. Por su parte, el Mónaco de Ansu Fati retará al PSG en el Parque de los Príncipes, soñando con una remontada épica.

Hoy también se inicia la jornada 29 de la Euroliga de basket y el Barça visita a la Virtus de Bolonia con el objetivo de olvidar el tropiezo en las semifinales de la Copa del Rey contra el Baskonia. Xavi Pascual, el técnico barcelonista, se resigna a la ausencia de fichajes para afrontar lo que queda de temporada.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!