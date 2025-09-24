La portada de SPORT de hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025

Gavi tendrá que estar cinco meses en el dique seco. Una mala noticia para Hansi Flick y su plantilla que es el tema principal de la portada de SPORT de este miércoles, festividad de la Verge de la Mercè, patrona de Barcelona. El jugador blaugrana se sometió ayer a una artroscopia para solucionar su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y la previsión de recuperación es larga. Al menos, hasta principios del año que viene.

A Gavi le tocará esperar, lo mismo que al Spotify Camp Nou. Pese a lo avanzado de las obras, el recinto no estará a punto para el próximo partido contra la Real Sociedad, que finalmente se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Por cierto, los abonados a Montjuïc en las dos últimas temporadas tendrán preferencia para adquirir sus localidades.

Por otra parte, los otros dos equipos catalanes de LaLIga EA Sports firmaron sendos empates en sus partidos de ayer. El Espanyol, con sufrimiento hasta el final, ya que igualó el 1-2 con el que mandaba el Valencia gracias a un testarazo de Puado en la última acción del partido. El Girona, adelantándose en San Mamés gracias a Ounahi, pero sin poder refrendar su triunfo a causa del tanto de Mikel Jauregizar.

Y en el Ciutat de València, el Real Madrid pasó por encima del Levante. Kylian Mbappé anotó un doblete y encarriló un partido en el que Vinicius y Mastantuono dieron la primera ventaja blanca. 1-4 y a pensar en el derbi contra el Atlético del próximo sábado.

En el capítulo polideportivo, la Liga Endesa calienta motores y vivió ayer su acto de presentación en Madrid. La competición arrancará oficialmente el primer fin de semana de octubre.

