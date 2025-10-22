La portada de SPORT de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025
"SUBIDÓN ANTES DEL CLÁSICO"
SPORT.es
La portada de SPORT de hoy es: "SUBIDÓN ANTES DEL CLÁSICO". El hat-trick de Fermín protagoniza la goleada ante el Olympiacos (6-1). Rashford, con un doblete, y Lamine, de penalti, redondean el resultado. El equipo recupera sensaciones de cara al choque ante el Real Madrid
LaLiga anuncia la cancelación del Villarreal - Barça en Miami en un comunicado oficial donde cuenta que la promotora encargada del partido ha decidido dar marcha atrás debido a la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".
Uno de los batacazos más sonados en la jornada de Champions fue el del Atlético de Madrid, que encajó una sonrojante goleada en su visita al Emirates Stadium ante el Arsenal de Mikel Arteta (4-0).
El partido más loco se disputó en Leverkusen, con hasta nueve goles y 'show' incluido de Gil Manzano: los de Luis Enrique salieron ganadores con un contundente 2-7.
Hoy será el turno del Real Madrid de Xabi Alonso, que se mide a la Juventus de Turín en el Santiago Bernabéu (21:00 horas).
