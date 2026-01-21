La portada de SPORT de hoy miércoles, 21 de enero de 2026

El Barça afronta esta noche un auténtico reto en Praga: debe ganar para mantener intactas sus opciones de 'top-8' en la Champions League. El Slavia es el rival de los de Flick en un partido en el que, como reza la portada de SPORT de hoy, tiene prohibido fallar. No estarán Ferran Torres ni el sancionado Lamine Yamal -cumple ciclo de amarillas- pero sí volverá Raphinha después de su ausencia el pasado domingo en Anoeta.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Tampoco estará Marc-André Ter Stegen, ya que ayer se cerró su cesión al Girona hasta junio. El portero intentará tener minutos a las órdenes de Míchel para lograr su objetivo de jugar el próximo Mundial con Alemania.

La jornada de Champions arrancó ayer con goleada del Real Madrid frente a un inofensivo Mónaco. Los blancos destrozaron al equipo de Ansu Fati el mismo día en el que el Villarreal dijo adiós matemáticamente a la competición de este año tras caer ante el Ajax en La Cerámica. Mal día también para Pep Guardiola y Luis Enrique por las respectivas derrotas del Manchester City y el PSG frente al Bodo/Glimt y el Sporting de Lisboa.

Por su parte, el Barça femenino afronta esta tarde en Castellón la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic. Si las de Pere Romeu ganan, se medirán en la final del sábado contra el Real Madrid, que se deshizo del Atlético por un cómodo 3-1.

Y sufrida victoria del Barça de basket en el Palau Blaugrana ante un Dubai que se creció en el último cuarto. 91-89 con una canasta final de Darío Brizuela que aupó a los de Xavi Pascual.

Estos serán algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en la edición de SPORT