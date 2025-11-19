La portada de SPORT de hoy miércoles, 19 de noviembre de 2025

Misión cumplida. La selección española empató contra Turquía y certificó su clasificación directa para la Copa del Mundo de 2026. No pudo mantener su imbatibilidad, ya que Unai Simón encajó dos goles en el último partido, pero acabó invicta su grupo gracias a los goles de Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Un 2-2 que da a los de Luis de la Fuente el pasaporte para la cita mundialista, en el tema principal de la portada de SPORT de este miércoles.

En clave blaugrana, el presidente Joan Laporta lanzó un mensaje de esperanza de cara al regreso de la Champions League al Spotify Camp Nou, de cara al partido contra el Eintracht Frankfurt del 9 de diciembre. "Soy optimista", señaló el mandatario después de confirmar que este sábado el coliseo blaugrana ya abrirá sus puertas en LaLiga EA Sports.

Menos optimista es con el regreso de la regla 1:1. LaLiga que preside Javier Tebas no afloja con el 'fair play'. Aún hay mucho trabajo por delante para la junta de Laporta.

Ayer se vivió un auténtico himno a la solidaridad en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Catalunya derrotó por 2-1 a Palestina en un amistoso en el que el fútbol catalán mostró su total apoyo al pueblo palestino ante la situación que está viviendo.

Del fútbol al motor. Jorge Martín se sincera en una entrevista concedida a SPORT, en la que el que fuera campeón del mundo de MotoGP lo tiene muy claro: "Ahora me toca resurgir a mí".

En tenis, malas noticias para el equipo español de Copa Davis. Su indiscutible número 1, Carlos Alcaraz, no podrá estar en la cita de Bolonia por precaución. Una sensible baja para las aspiraciones de la escuadra española en este torneo.

Y esta noche será noticia la Gala Valores del Deporte que organiza un año más SPORT. Leo Messi y los hermanos Márquez figuran en la relación de premiados de este evento, que podrá seguirse en streaming desde nuestra portada.

