La portada de SPORT de hoy miércoles, 18 de febrero de 2026

El Barça ya piensa en el regreso de Pedri a los terrenos de juego después de su última lesión. Una 'operación retorno' -como reza la portada de SPORT de hoy- con las miras puestas sobre todo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético, si bien el canario podría ya tener minutos en el partido de este domingo contra el Levante. Lo importante es que la recuperación sea al cien por cien y no se quieren correr riesgos.

Mientras, el club sigue en plena campaña electoral. El hasta ahora presidente, Joan Laporta, arrancó ayer de forma oficial su precandidatura, dispuesto a "defender al Barça", como dice su lema de campaña.

En la Champions League, el Real Madrid se impuso en el partido de ida del play-off de dieciseisavos contra el Benfica. Lo hizo con un golazo de Vinícius Jr., quien después fue objeto de un incidente racista con el jugador local Prestianni. El partido estuvo diez minutos parado por esta circunstancia.

También ganó el PSG su 'derbi de la Ligue 1' contra el Mónaco. No obstante, a los de Luis Enrique les costó mucho decantar el partido, ya que los del Principado llegaron a mandar por 2-0 y el conjunto parisino falló un penalti. Para postre, Dembélé cayó lesionado mediada la primera parte.

Esta noche entrará en acción el Atlético. Los de Simeone visitan al Brujas y desean recuperar su mejor versión para seguir vivos en la competición continental.

Y en el mundo del motor se sigue hablando del acuerdo para que el Circuit de Catalunya siga acogiendo la Fórmula 1 al menos hasta 2032. Ha sido un acuerdo fraguado a fuego lento, para alegría de la afición catalana.

