El Barça cumplió en el Pedro Escartín y avanzó hacia los octavos de final de la Copa del Rey. 'En racha' es el titular que preside la portada de SPORT de este miércoles. Y es que los de Flick tuvieron que esperar para sentenciar el partido, pero firman una serie de seis triunfos consecutivos en todas las competiciones. Además, Marc André Ter Stegen regresó a la titularidad tras su largo período de baja.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 17 de diciembre de 2025 / SPORT.es

En el Real Madrid continúan las críticas a los últimos arbitrajes y entre los colegiados hay un gran malestar por ello. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol emitió un comunicado en el que pide respeto al presidente blanco, Florentino Pérez, y le conmina a no instigar polémicas ni climas de enfrentamiento en el fútbol español.

Pese a ello, Xabi Alonso también avivó ayer el fuego, en la rueda de prensa previa al Talavera-Real Madrid de Copa. El tolosarra llegó a afirmar que en el extranjero no entienden que no haya habido "ninguna responsabilidad o consecuencia por el 'caso Negreira' hasta ahora".

Ayer fue día de premios en Doha, con la entrega del The Best. La jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí conquistó su tercer galardón en categoría femenina, mientras que Dembélé se impuso en categoría masculina.

Aitana sigue recuperándose de su última operación y no podrá estar hoy en el Jean Bouin de París, donde el Barça se enfrenta al otro equipo parisino que disputa la Women's Champions League, el París FC. El objetivo blaugrana es certificar el liderato de esta fase de Liga.

Y precisamente en París, el Barça de basket vivió un nuevo paseo militar ayer en la Euroliga. Los de Xavi Pascual arrasaron al París Basketball el mismo día en que el Real Madrid cayó en la pista del Armani Milán.

