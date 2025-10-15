La portada de SPORT de hoy miércoles, 15 de octubre de 2025

La selección española dio un paso de gigante para asegurar la clasificación para el Mundial 2026. 'Otro paseo', como reza la portada de SPORT de este miércoles. Bulgaria no fue rival para los de Luis de la Fuente, con un recital de Mikel Merino en forma de doblete, un autogol búlgaro y el colofón de Mikel Oyarzabal desde los once metros. España sigue impoluta en esta fase de clasificación, con pleno de puntos y sin encajar ni un solo gol.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Un nuevo partido dentro de unas fechas de selecciones que han sido nefastas para el vestuario blaugrana. El último en caer ha sido Robert Lewandowski. El polaco sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que le puede apartar de los terrenos de juego durante un mes. En otras palabras, sin opciones de disputar el próximo Clásico contra el Real Madrid.

Hablando del partidazo del 26 de octubre en el Bernabéu, ayer se desveló quién será el protagonista de la camiseta del Barça en este choque. Nada más y nada menos que Ed Sheeran y su 'Play'. Una figura de talla mundial.

Esta noche, nuevo reto en la Champions femenina para el Barça, con su visita a la Roma. las de Pere Romeu quieren seguir con su racha triunfal en su segundo compromiso en la máxima competición continental.

Y en el Espanyol, ayer fue día de presentación del nuevo propietario del club, Alan Pace. En su toma de posesión como nuevo responsable del club blanquiazul, despertó la ilusión de la afición perica con sus proyectos deportivos.

Este miércoles también se conoció la creación de un nuevo torneo internacional de fútbol base. La Messi Cup se disputará en Miami con la participación de clubes sub-16 y con la presencia del Barça en el elenco de participantes.

Finalmente, la Euroliga dio un respiro al Barça de Peñarroya, que se exhibió en Belgrado ante el Maccabi de Tel Aviv. 71-92 para el conjunto blaugrana en un partido magistral ante el equipo israelí.

Estos serán algunos de los argumentos que podrá encontrar en la edición de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.