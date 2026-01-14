La portada de SPORT de hoy miércoles, 14 de enero de 2026

Comienza la 'era Arbeloa' en el Real Madrid. El nuevo técnico -'el nuevo Mou', como titulamos en la portada de SPORT de este miércoles- fue presentado ayer y recordó su etapa a las órdenes de José Mourinho: "Trabajar con él fue un privilegio y lo llevo dentro de mí". Su primer examen llega esta noche en el Carlos Belmonte, donde le espera el Albacete en la Copa del Rey.

El torneo del KO vivió ayer los primeros asaltos de los octavos de final. El Atlético sudó su clasificación frente al Deportivo en Riazor, con un golazo de Griezmann en un libre directo que fue decisivo. Las otras dos eliminatorias vivieron una prórroga. El Athletic sobrevivió por la mínima con diez jugadores en el Reino de León, mientras que en Anoeta la Real Sociedad se impuso a Osasuna en la tanda de penaltis.

El Barça entrará en acción mañana en el campo del Racing, pero ayer la noticia fue la presentación de Joao Cancelo. "El Barça me pone la piel de gallina", confesó el portugués, quien reconoció que el FC Barcelona "es el mejor club del mundo".

Otro nombre propio barcelonista -pro este en su sección de basket- es Willy Hernangómez. El jugador de Xavi Pascual concedió una entrevista a SPORT en la que no descarta continuar en el club al acabar la temporada. "Estaría encantador de seguir en el Barça", manifestó.

En el Rally Dakar buenas noticias para los representantes españoles. Nani Roma atrapó ayer el liderato, mientras que el veteranísimo Carlos Sainz ocupa la segunda posición.

Por su parte, Jonas Vingegaard confirmó su participación en la Volta y también en el Giro de Italia. Una buena noticia para los aficionados catalanes, que le podrán ver en acción el próximo mes de marzo.

