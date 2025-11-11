La portada de SPORT de hoy, miércoles 12 de septiembre de 2025

La portada de SPORT de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025 es: "VOLVERÉ". Leo Messi se sincera en una entrevista exclusiva y confiesa a los lectores de SPORT su deseo de volver a vivir con su familia en Barcelona. El argentino admite, desde Miami, que sigue la actualiudad del Barça y que se imaginaba jugando toda su vida en el club blaugrana.

Guerra abierta entre la Federación y el Barça por Lamine tras la desconvocatoria del joven jugador azulgrana. Luis De la Fuente, tras la polémica, afirmó que "no hay guerra con el Barça, exijo que se respeten mis decisiones".

En las finales ATP, Alcaraz gana a Fritz en tres sets (6-7, 7-5, 6-3) y ya roza la próxima ronda. Una victoria que le deja a tan solo un partido de poder alcanzar el objetivo y con el pase a semifinales en Turín casi sentenciado.

Sorteada la segunda ronda de la Copa del Rey, con los rivales confirmados para Espanyol y Girona. El Barça tendrá que esperar a la próxima ronda para conocer su primer rival.