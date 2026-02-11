La portada de SPORT de hoy miércoles, 11 de febrero de 2026

COMUNICACIÓN
Deco habla claro
El director deportivo del FC Barcelona, Deco, toma la palabra en una entrevista exclusiva concedida a SPORT, que capitaliza la portada de este martes. El portugués deja claro que su futuro en el club está supeditado a la reelección de Joan Laporta como presidente: "Vine por el proyecto de Laporta. Si no sigue, seguramente esto cambiará y no seguiré".
Entre otros temas, Deco también habló de la reciente baja de Araujo -"es para quitarse el sombrero, tuvo el coraje de decir que no estaba bien"- y también de la marcha de Dro. "Tenía un pacto con su agente para cuando cumpliera los 18, pero las cosas se precipitaron", señaló.
En clave electoral, uno de los temas candentes es el nuevo Palau Blaugrana. Y la cosa levanta ampollas entre la oposición a Laporta, que lo ve como una "mentira".
Por otra parte, hoy se inician las semifinales de la Copa del Rey con el primer asalto del derbi vasco entre Athletic y Real Sociedad. Será a partir de las 21.00 horas en San Mamés. Mañana entrarán en acción Atlético y Barça en el Metropolitano.
Mientras, el Girona confirmó el nombre del sustituto de Ter Stegen en la portería tras la nueva lesión del alemán. Rubén Blanco llega libre a Montilivi hasta el final de la presente temporada.
En el mundo del motor, el Mundial de Fórmula 1 calienta motores -nunca mejor dicho- en los test de Bahréin. Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontan la hora de la verdad para sus nuevos monoplazas.
