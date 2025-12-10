La portada de SPORT de este miércoles deja claro quién es el protagonista del día: “¡BRAVO KOUNDE!”. El conjunto azulgrana logró la victoria ante el Eintracht gracias al doblete de Koundé. En el regreso de la Champions al feudo culé, el cuadro de Hansi Flick dio un paso firme hacia su objetivo: meterse entre los ocho mejores de la clasificación.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 10 de diciembre de 2025 / Sport.es

En la Champions , la jornada de hoy también viene cargada de tensión. Xabi Alonso se la juega ante el Manchester City, en un duelo marcadísimo por las urgencias y por la necesidad de no fallar. El técnico español afronta una prueba mayúscula ante uno de los rivales más exigentes del panorama europeo.

En Eindhoven ante el PSV, el Atlético de Madrid venció con un Julián Álvarez que fue decisivo. El delantero fue clave en la victoria de su equipo y vuelve a marcar tras una pequeña crisis.

Este miércoles, Athletic y Villarreal están obligados a ganar si quieren seguir con opciones en Champions. Ambos conjuntos llegan al límite en una jornada en la que cualquier error puede ser definitivo. Se miden al PSG y al Copenhague respectivamente.

En Champions femenina, el Barça buscará hoy continuar su buen momento en Europa ante el Benfica.

En clave copera, se celebró el sorteo de Copa del Rey de dieciseisavos. De esta manera, el FC Barcelona ya se conoce su primer rival: el Guadalajara.

