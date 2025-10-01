La portada de SPORT de hoy miércoles, 1 de octubre de 2025

Noche de Champions en el Olímpic Lluís Companys. El vigente campeón, el PSG de Luis Enrique, visita al Barça de Hansi Flick. Un partidazo que protagoniza, como no podía ser de otra manera, la portada de la edición de SPORT de este primer día de octubre. Los dos equipos ganaron en la primera jornada de competición y buscan su segunda victoria.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La segunda fecha del torneo arrancó ayer con goleadas para los dos equipos madrileños. El Real Madrid lo tuvo demasiado fácil en su visita al Kairat Almaty. 0-5 con hat-trick de Mbappé. Y en el Metropolitano, segunda 'manita' consecutiva. El Atlético se dio un festín contra el Eintracht (5-1), en una auténtica resurrección europea.

Además del partido del Barça, otros dos equipos de LaLiga EA Sports tienen compromisos de Champions esta noche. El Athletic buscará su primera victoria en el difícil campo del Borussia Dortmund, mientras que el Villarreal intentará que no se rompa La Cerámica en la visita de la Juventus.

Volviendo a la actualidad barcelonista, ayer se confirmó que la Asamblea de Compromisarios tendrá lugar el próximo 19 de octubre. Los socios solo podrán participar de forma telemática, como viene siendo habitual en las últimas asambleas.

En basket, malas noticias para el Barça, que cayó en su debut en la Euroliga contra el Hapoel de Tel Aviv. 103-87 en lo que fue un doloroso estreno para los de Joan Peñarroya.

Mejor suerte corrió el equipo de balonmano, que se impuso al Al Ahly por 26-21 en la semifinal del Mundial de Clubes y se medirá en la final al Veszprém húngaro, que eliminó al Magdeburgo.

Un título a tiro para los de Carlos Ortega. Y hablando de títulos, Carlos Alcaraz añadió otro a su cada vez más extenso palmarés. El tenista de El Palmar se llevó el torneo de Tokio tras doblegar a Taylor Fritz por un doble 6-4.

Estos son algunos de los argumentos que recoge la edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.