Xabi Alonso es la gran figura de la portada de SPORT de este martes. El entrenador vive un momento delicado en el equipo blanco y el duelo frente al Manchester City se perfila como clave para definir su continuidad en el club, al que aterrizó hace solo medio año.

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 9 de diciembre de 2025 / SPORT.es

En el FC Barcelona, los azulgranas estrenan el nuevo Spotify Camp Nou en Champions ante el Eintracht de Frankfurt. Después de haber conseguido solo un punto de los últimos seis en la competición, el Barça está obligado a ganar este martes.

Gerard Piqué participa en el último episodio de Moeve Fútbol Zone para una entrevista exclusiva con SPORT, en la que analiza a fondo el momento que atraviesan el Barça y el Real Madrid, además de hablar sobre sus proyectos en el Andorra y en la Kings League.

En clave copera, dos rondas después de la incorporación de los equipos de Primera División, tanto Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid como Athletic Club harán su estreno en la competición copera y conocerán sus rivales en el sorteo que se realiza este martes.

En motor, analizamos los nuevos retos de Fernando Alonso para la próxima temporada de Fórmula 1.

