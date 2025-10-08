La portada de SPORT de hoy martes, 8 de octubre de 2025

En el Barça quieren frenar cuanto antes la hemorragia de derrotas y el director deportivo, Deco, ha puesto los puntos sobre las íes. 'Toque de atención' es el titular que preside la portada de SPORT de hoy martes. El portugués, preocupado por los dos últimos KO ante PSG y Sevilla, envía un mensaje a la plantilla exigiéndole más identidad y compromiso. La frase no puede ser más concluyente: "no somos tan magníficos como la gente nos pintó el año pasado, somos un gran equipo si trabajamos".

El primer partido en el que los de Hansi Flick deberán demostrar si ese mensaje ha calado será en la visita del Girona, el próximo día 18. Un partido que se disputará en el Olímpic Lluís Companys, según anunció ayer el club.

No será en el Johan Cruyff, donde ayer el Barça femenino se estrenó en la presente edición de la Women's Champions League. Las de Pere Romeu avasallaron a todo un Bayern Múnich con un contundente 7-1, con dobletes de Ewa Pajor y Clàudia Pina.

También cantó victoria la selección española sub-20 en el Mundial de Chile. La Rojita alcanzó los cuartos de final tras derrotar a Ucrania en Valparaíso por 0-1, con un gol del bético Pablo García en la primera parte.

Todo ello sucedió el día en el que se supo que un mito del FC Barcelona, Jordi Alba, ahora en el Inter de Miami, colgará las botas al final de la temporada estadounidense. El de Cornellà anunció su adiós pocos días después de que lo hiciera su compañero Sergio Busquets.

Y ayer hubo visita de lujo en la redacción de SPORT. Carlos Ortega, el entrenador del Barça de balonmano, trajo a nuestra sede el Mundial de Clubes conquistado la semana pasada por el equipo blaugrana. "Ganar con siete nuevos es positivo", manifestó el malagueño.

