La portada de SPORT de hoy martes, 6 de enero de 2026

El Barça recibió anoche un regalo de Reyes anticipado con un fichaje sorpresa. Joao Cancelo regresará al club en este mercado de invierno en calidad de cedido, tras el acuerdo llegado con el Al-Hilal. Este es el argumento principal de la portada de SPORT de hoy. El portugués ocupará la plaza del lesionado Christensen y esta operación no afectará el 'fair play' financiero barcelonista.

Una buena noticia para Hansi Flick, quien ya se encuentra en Jeddah con toda la expedición del FC Barcelona, para la disputa de la Supercopa de España. Mañana, el Athletic será el rival del Barça en la primera semifinal de la competición.

Ilusión en Jeddah... e ilusión en el Johan Cruyff, donde ayer el Barça femenino fue el protagonista de un entrenamiento a puertas abiertas que reunión un gran número de seguidores y seguidoras. Las de Pere Romeu ya preparan un mes de enero intenso en todos los frentes en los que está activo el conjunto blaugrana.

En la Premier League, la notiocia saltó ayer en Manchester. El United despidió al técnico Rúben Amorim. Darren Fletcher ocupa el cargo interino, aunque en Old Trafford ya buscan nuevo técnico.

Cara y cruz en el Dakar para los pilotos españoles. La baza positiva es Édgar Canet, quien resiste arriba en la clasificación de motos. Mientras, en coches el eterno Carlos Sainz sigue lastrado por los pinchazos.

Y esta noche vuelve la Euroliga al Palau Blaugrana. El Barça recibe al Maccabi a puerta cerrada en un partido que ha levantado todas las alertas.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!