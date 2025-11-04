La portada de SPORT de hoy martes, 4 de noviembre de 2025

La portada de SPORT de hoy está dedicada a una de las promesas emergentes de la cantera blaugrana. Pedro Fernández, conocido por el sobrenombre de 'Dro', es una de las grandes apuestas de futuro. Por ello, el club ya ha iniciado conversaciones con el jugador para ofrecerle un contrato de larga duración cuando cumpla los 18 años. A nadie se escapa que Dro está en el punto de mira de otros equipos. De hecho, el Manchester City ya se interesó por él el pasado verano, pero el deseo del joven futbolista es quedarse porque se siente valorado.

El Barça afrontará mañana un nuevo compromiso de Champions League, pero hoy será el turno de los dos equipos madrileños en la competición, con rivales de diferente empaque.

El Real Madrid visitará Anfield, donde le espera el Liverpool. Será un auténtico examen a la racha triunfal del conjunto de Xabi Alonso.

Mientras, el Atlético recibirá en el Metropolitano al Royale Union Saint Gilloise belga. Los de Simeone están obligados a ganar ante sus incondicionales.

Quien no olvida al Barça es Leo Messi. Con motivo del cumpleaños de su hijo Thiago, el rosarino le preparó una fiesta con gran cantidad de motivos barcelonistas. Un guiño que seguro gustó a la afición blaugrana.

Finalmente, el Barça de basket ya piensa en el Clásico de la Euroliga contra el Real Madrid. El gran objetivo es que Toko Shengelia se recupere y esté a disposición de Peñarroya.

