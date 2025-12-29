La portada de SPORT de hoy martes, 30 de diciembre de 2025

La portada de SPORT de hoy, martes 29 de diciembre de 2025 es: "GANAS DE VOLVER A VEROS". El Barça se reencuentra con su afición en el entrenamiento a puertas abiertas, ante 5.530 espectadores en el Johan Cruyff. El regreso de Araujo, aclamado por la grada, impulsa a una plantilla que ya piensa en el derbi ante el Espanyol.

Uno de los temas del día ha sido el interés del Girona por la cesión de Ter Stegen, en una noticia que se ha hecho más grande tras las palabras de Míchel: "Es un jugador top, a todos les gustaría tener un jugador así".

En el desenlace de LaLiga FC Futures, el Atlético de Madrid se coronó campeón de la 29ª edición del Torneo Internacional tras derrotar al Villarreal en la final por 1-0 en el Gran Canaria Stadium.

El fútbol catalán brilló en la antigua fábrica de Estrella Damm de Barcelona, con seis premios para los azulgranas ganaron seis premios en la 13ª edición de la Gala: Lamine Yamal se llevó el premio al mejor jugador, Aitana Bonmatí el de mejor jugadora, Alexia Putellas el de máxima goleadora, Pau Cubarsí el de mejor jugador joven, Serrajordi el de mejor jugadora joven y Adolfo Fernández el de mejor jugador de fútbol sala.