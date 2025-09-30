La portada de SPORT de hoy martes, 30 de septiembre de 2025

La renovación de Marc Bernal es el tema principal de la portada de SPORT del último día de septiembre. El canterano, que acaba de superar una grave lesión, seguirá en el club hasta 2029 y será blindado con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. "Hoy es el día más especial de mi vida", manifestó el de Berga tras rubricar su continuidad.

Bernal, como todo el barcelonismo, tiene ganas de que el equipo pueda regresar al Spotify Camp Nou. Y el Ayuntamiento de Barcelona ve viable que el equipo de Hansi Flick pueda volver al coliseo blaugrana el próximo día 19, en el partido contra el Girona.

Entramos en una nueva semana de Champions League. El Real Madrid abre la jornada en Kazajistán, en una auténtica prueba de fuego contra el Kairat Almaty. Más tarde, el Atlético buscará en el Metropolitano su primera victoria europea de la temporada. Le visita el Eintracht.

También debuta en la Euroliga de basket el Barça. El equipo de Joan Peñarroya visita al Hapoel Tel Aviv -en territorio neutral-, en el que es el inicio de la competición de los nuevos millonarios.

Por su parte, Carlos Alcaraz afronta su novena final consecutiva. Lo hará hoy en el torneo de Tokio contra Taylor Fritz, en horario matinal en España.

Y aún resuenan los ecos del Mundial de MotoGP conquistado también en Japón por Marc Márquez. El de Cervera ha vivido una resurrección deportiva a base de récords.

