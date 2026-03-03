La portada de SPORT de hoy martes, 3 de marzo de 2026

El Real Madrid protagonizó otro ridículo en LaLiga EA Sports, como reza la portada de SPORT de este martes. Los de Arbeloa cayeron por 0-1 ante el Getafe y ven cómo el Barça se escapa en lo más alto de la clasificación. El Bernabéu estalló con pitada descomunal al equipo y gritos de "Florentino, dimisión". Desquiciados y con Mastantuono expulsado por perder los papeles en los últimos minutos.

Todo ello sucedió a un día de que el FC Barcelona intente la remontada en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético. Será complicado levantar el 4-0 de la ida pero el Spotify Camp Nou -otra vez con grada de animación- empujará lo suyo. "Haremos posible lo imposible", destacó Hansi Flick en rueda de prensa.

Ayer se cerró la primera criba de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Joan Laporta fue el precandidato que más firmas presentó ante la Junta Electoral, con 8.169. No obstante, el total está por debajo del sumado por toda su oposición. Víctor Font (5.144) y Marc Ciria (2.844) siguen adelante de momento, mientras que Xavi Vilajoana (1.593) no pasó el corte. Ahora falta la validación de los avales para la proclamación oficial de candidaturas.

Y en el mundo del motor, las miradas están puestas en el próximo GP de Australia de Fórmula 1 y en qué hará Aston Martin. La escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll se está planteando el abandono en esta primera prueba del Mundial.

