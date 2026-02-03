La portada de SPORT de hoy martes, 3 de febrero de 2026

La mala suerte se está cebando con Marc-André Ter Stegen. El portero alemán sufrió una lesión en el isquiotibial tras su segundo partido en la meta del Girona y peligra su presencia en el Mundial, ya que estará entre dos y cuatro meses de baja. Un drama que protagoniza la portada de SPORT de este martes, a la espera de las últimas pruebas que confirmen una lesión de larga duración, lo que permitiría al club de Montilivi fichar a otro guardameta.

Mientras, el Barça afronta esta noche en el Carlos Belmonte su partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete. Hansi Flick deberá afrontar este compromiso sin Raphinha, lesionado. Por cierto, ayer el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lanzó un nuevo mensaje de fidelidad hacia el técnico: "Conmigo, Flick estará hasta que él quiera".

Por otro lado, se acaba de cerrar el mercado de invierno y el Atlético ha sido el gran agitador de las últimas horas, con la llegada de Lookman, Vargas y Rodrigo Mendoza. Punto final a la última ventana de la temporada en LaLiga EA Sports.

En basket, arranca una nueva jornada de la Euroliga y el Barça intentará olvidar sus últimos tropiezos. El conjunto blaugrana recibe en el Palau Blaugrana al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, líder de la competición. Una dura prueba para lo de Xavi Pascual.

Por su parte, el reciente campeón del Open de Australia, Carlos Alcaraz, se ve obligado a tomarse un respiro tras conquistar el primer Grand Slam del año. El de El Palmar será baja en el torneo de Rotterdam.

