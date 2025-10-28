La portada de SPORT de hoy martes, 28 de octubre de 2025

Aunque aún resuenan los ecos del Clásico del pasado domingo, el Barça ya mira hacia próximos objetivos y uno de los más importantes es recuperar a Lamine Yamal. Ese es el principal argumento de la portada de SPORT de hoy martes. La intención es que el de Rocafonda supere de una vez por todas la pubalgia que arrastra en las últimas semanas, al tiempo que se trabajará para que exponga menos su vida privada y se enfoque más en lo futbolístico.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una buena noticia para Hansi Flick es la recuperación de Robert Lewandowski, que puede estar a punto para el partido del próximo domingo contra el Elche. En cambio, el danés Christensen es duda, también por lesión.

En Madrid, la felicidad por el triunfo en el Clásico se vio enturbiada por la actitud de Vinícius. Una nueva rabieta del brasileño que esta vez puede tener consecuencias definitivas. El club se plantea imponerle una sanción, mientras que 'Vini' también se plantea irse.

Ayer se cerró la décima jornada de LaLiga EA Sports con la victoria del Atlético en el campo del Betis por 0-2. Los de Simeone ya saben ganar lejos del Metropolitano.

Y esta tarde será el turno de la selección española femenina, que buscará ratificar el pase a la final de la Nations League contra Suecia. El 4-0 para las de Sonia Bermúdez en la ida es una renta más que considerable.

