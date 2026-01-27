La portada de SPORT de hoy martes, 27 de enero de 2026

La portada de SPORT de hoy martes está dedicada a dos referentes del deporte, galardonados ayer en la Festa de l'Esport Català que organizan la UFEC y SPORT. El portero del FC Barcelona Joan Garcia y la nadadora Iris Tió fueron los grandes protagonistas de una gala en la que también recibieron distinciones deportistas de la talla de Kilian Jornet, Andrea Fuentes, Felipe Perrone y Geila Macià.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Otro nombre propio de la jornada de ayer fue el de Fermín López. Su renovación con el Barça hasta 2031 está cada vez más cercana y el jugador lo dejó claro públicamente en declaraciones a SPORT: "Quiero estar muchos años aquí".

Quien se despidió oficialmente ayer del Barça fue Pedro Fernández 'Dro'. El PSG confirmó el fichaje del futbolista, previo pago de 8,2 millones de euros al club blaugrana para cerrar la operación. Dro está ya a las órdenes de Luis Enrique.

Mientras, Marc-André Ter Stegen pasó con nota su primera prueba en la portería del Girona. El equipo de Míchel empató en Montilivi contra el Getafe pero el meta alemán abortó una clara ocasión azulona en el último minuto.

En basket, el Barça ya conoce su hoja de ruta en la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena de Valencia. Los de Xavi Pascual se enfrentarán en cuartos de final al Baskonia o al UCAM, en función del resultado del partido de Liga Endesa que tiene pendiente el conjunto vitoriano.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los temas que desarrollamos en la edición de SPORT de hoy, que encontrará desde primera hora en su punto de venta habitual.