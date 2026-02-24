La portada de SPORT de hoy martes, 24 de febrero de 2026

La continuidad de Marcus Rashford es una de las prioridades de la dirección deportiva del Barça de cara a la próxima temporada. 'Apuesta total por Rashford' es el titular que preside la portada de SPORT de este martes. Y es que ayer hubo reunión entre Deco y los agentes del futbolista inglés con el objetivo de acercar posturas para que el delantero siga vistiendo de blaugrana más allá del 30 de junio.

La cuestión es que el Manchester United, club al que pertenece el futbolista, debería rebajar los 30 millones de euros pactados para su traspaso definitivo. Rashford quiere seguir en el Barça y el club también cuenta con él, pero la cantidad final será la que determinará si la operación puede cerrarse.

Por otro lado, el propio Deco y el entrenador del primer equipo, Hansi Flick, arroparon ayer a Joan Laporta en uno de los actos de campaña celebrado ayer. El presidente saliente tuvo que responder tras la denuncia recibida por parte de un socio ante la Audiencia Nacional. "Son los mismos que intentaban evitar la inscripción de Olmo", manifestó el ahora precandidato a la presidencia.

Esta tarde arranca la vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champions League. El Atlético recibe al Brujas en el Metropolitano en el primer partido del día, con el reto de que el ambiente le ayude a decantar la ronda a su favor y meterse en los octavos de final.

Mañana será el turno de Real Madrid y Benfica, con ventaja blanca del partido de ida (0-1) y sin Prestianni. El jugador benfiquista fue sancionado cautelarmente por la UEFA por el episodio racista de la semana pasada en Da Luz.

Mientras, anoche se cerró la jornada 25 de LaLiga EA Sports, con empate entre Alavés y Girona en Mendizorroza. El doblete de Lucas Boyé evitó la fiesta ucraniana tras los goles de Vanat y Tsygankov para los de Míchel.

En el mundo del motor, ayer fueron noticia las declaraciones del piloto madrileño de Fórmula 1 Carlos Sainz. "Williams no está a la altura del año pasado", manifestó con pesimismo.

