La portada de SPORT de hoy martes, 23 de diciembre de 2025

Llega el parón de Navidad y el entrenador del Barça tiene un gran deseo para estas fechas: reforzar la defensa. El alemán quiere un fichaje en esta línea, tal y como explicamos en la portada de SPORT de este martes. La lesión de Christensen crea una necesidad de apuntalar la zaga, por lo que la dirección deportiva tiene que explorar opciones. De momento, las vistas por Deco no convencen y habrá que ver si en los próximos días se encuentra ese revulsivo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por otro lado, en nuestra edición de hoy recogemos una entrevista exclusiva con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "El Barça no genera crispación, es el real Madrid contra todo", sentenció el dirigente de la patronal futbolística.

Hablando del Real Madrid, ayer se confirmó la marcha el brasileño Endrick de la plantilla de Xabi Alonso. El delantero jugará cedido en el Olympique de Lyon a partir del próximo mes de enero.

Y en el Espanyol se viven días de vino y rosas. El equipo de Manolo González encadenó ayer su quinta victoria consecutiva con remontada incluida en San Mamés. El próximo rival de los blanquiazules será el Barça en el RCDE Stadium.

También nuestra portada tiene un apartado para el mundo del motor. Campeón del mundo de resistencia con Ferrari, Miguel Molina se sincera en declaraciones a SPORT: "Ser piloto de Ferrari significa presión".

En basket, nueva prueba en la Euroliga para el Barça de Xavi Pascual. Con la ya conocida baja de Clyburn, el técnico blaugrana necesita al mejor Parra para seguir en lo más alto de la competición continental.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!