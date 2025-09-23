La portada de SPORT de hoy martes, 23 de septiembre de 2025

Como no podía ser de otra manera, el protagonismo total de la portada de SPORT de este martes es para la gala del Balón de Oro, en la que la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí y el que fuera ex blaugrana y actual futbolista del PSG Ousmane Dembélé fueron proclamados los reyes de 2025 en este prestigioso galardón.

En el caso de Aitana, el titular es indiscutible: Hat-trick de oro. Y es que la de Sant Pere de Ribes ha conquistado el Balón de Oro en tres ediciones consecutivas. Esta vez, imponiéndose a la que fuera compañera en el Barça y ahora futbolista del Barça Mariona Caldentey.

Por su parte, el 'mosquito' partía como favorito en el trofeo masculino y al final se lo llevó, por delante de un Lamine Yamal que está llamado a ser Balón de Oro en los próximos años.

Fue una gala con gran homenaje para barcelonistas y exbarcelonistas. Lamine Yamal y Vicky López fueron los ganadores de trofeo Kopa, mientras que el que fuera técnico del Barça Luis Enrique Martínez -ahora en el PSG- se alzó con el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador. El asturiano, creador de la Fundación Xana, vio también reconocido ese proyecto con el trofeo Sócrates a los valores.

