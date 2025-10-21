La portada de SPORT de hoy martes, 21 de octubre de 2025

Vuelve la Champions al Olímpic Lluís Companys y vuelve la ilusión para el entrenador del Barça, hansi Flick, tal como recoge la portada de SPORT de hoy martes. "I love Barça", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde contra el Olympiacos. El alemán presumió de su pasión blaugrana e incluso afirmó que el club le ha cambiado por completo. Ahora les toca a sus jugadores dar el do de pecho y recobrar la senda de la victoria en la máxima competición continental.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

También habrá partidos de Champions hoy para Atlético y Villarreal. Los rojiblancos deberán afrontar un exigente examen en Londres contra el actual líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta. El segundo clasificado de esa competición, el Manchester City, visitará La Cerámica, con Haaland como gran amenaza para los de Marcelino.

El Athletic y el Real Madrid entrarán en acción mañana. Y en el equipo blanco aunque colea lo sucedido el pasado domingo en el Coliseum, con Vinícius en el punto de mira tras provocar las expulsiones de Nyom y Álex Sancris. El brasileño se está convirtiendo en el gran simulador de esta Liga.

Por su parte, el Espanyol está de celebración, ya que el club está festejando su 125 aniversario. Por ese motivo, en el próximo partido contra el Elche, el equipo de Manolo González lucirá una camiseta amarilla, idéntica a la de sus orígenes.

Y en el mundo del basket, las miradas están puestas en el inicio de la NBA 2025-2026, con Oklahoma como equipo a batir.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!