La portada de SPORT de hoy martes, 20 de enero de 2026

Operación cerrada. Marc-André Ter Stegen acabará la temporada en el Girona, cedido por el Barça. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este martes. El portero tendrá minutos para intentar meterse en la lista de Alemania de cara al próximo Mundial y podría debutar el próximo lunes contra el Getafe.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, sigue pendiente otra de las salidas, aunque el Barça no está dispuesto a aceptar que Dro se vaya al PSG pagando su cláusula de 6 millones de euros. El club confía en ingresar al menos 10 millones en concepto de traspaso.

Y hoy arranca la séptima jornada de la Champions League 2025-2026. El Real Madrid recibe en el Bernabéu al Mónaco de Ansu Fati, aún con dudas después de los últimos varapalos en la Supercopa y en la Copa del Rey. El Villarreal también juega hoy contra el Ajax.

Hablando de la Copa del Rey, ayer se sortearon los cuartos de final, que volverán a ser a partido único. El Barça se enfrentará al verdugo del Real Madrid, el Albacete, en el Carlos Belmonte. Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic y Betis-Atlético completan el cuadro.

Por su parte, el Barça femenino prepara su debut mañana en la Supercopa de España que se jugará en Castellón. En la edición de SPORT de hoy hablamos con la goleadora Ewa Pajor. "Aspiramos a todos los títulos", confesó la polaca.

Quien también piensa en revalidar el Mundial de MotoGP es Marc Márquez. El de Cervera ya presume de su nueva máquina, la Ducati Desmosedici GP 26, con la que competirá esta temporada.

En balonmano, buenas noticias para la selección española. Pese a la derrota de ayer contra Alemania, los Hispanos se aseguraron la presencia en la Main Round y así aspirar a las medallas.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!